أجنبي جديد يقترب من مغادرة الأهلي

اقترب البرازيلي ماركوس أمارال، من الرحيل عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا للإعلامي خوخان بيشكتاش، فإن أمارال بات على أعتاب الخروج من الأهلي للانضمام لصفوف كيجالي سبورت التركي في الموسم الكروي الجديد.
وشدد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” على أن الأهلي ينتظر موافقة رابطة دوري روشن السعودي من أجل إطلاق سراح أمارال للنادي التركي. وفق “سبورت 24”.
وكان الأهلي قد أعار أمارال لصفوف قرا جمرك التركي في الشتاء الماضي لمدة 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن انتقال لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان لصفوف فنربخشة التركي في الصيف الجاري.