صفقة بونافينتورا تقترب من الشباب

اقترب الإيطالي المخضرم جياكومو بونافينتورا من الانتقال لصفوف فريق نادي الشباب، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات “دي مارزيو” عبر منصة “إكس” إن الشباب اتفق مع بونافينتورا على الانتقال لصفوفه بعد نهاية عقده مع فيورنتينا الإيطالي في صفقة حرة.
وأشار دي مارزيو إلى أنه يتبقى موافقة رابطة دوري روشن السعودي على إتمام الصفقة بشكل رسمي.
صاحب الـ 34 عامًا والذي سبق له شغل مركز صانع الألعاب في صفوف ميلان وفيورنتينا وأتالانتا ساهم في 159 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع الأندية، وامتلك هدفًا وحيدًا في جعبته الدولية مع المنتخب الإيطالي.
وتأتي صفقة بونافينتورا في الشباب لتعويض رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصيف الجاري.
ويخوض الشباب أولى مبارياته الدولية اليوم في معسكر إسبانيا اليوم الجمعة تحت قيادة مديره الفني فيتور بيريرا وذلك أمام فريق تينيريفي. وفق “سبورت 24”.
وتمكن الشباب من إبرام صفقتين حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع ثنائي الاتحاد هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.