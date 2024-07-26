نموذج سعودي للتشخيص الطبي بـ”AI”

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في مركز التميز المشترك لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، نموذج “MiniGPT-Med” لتشخيص الأشعة الطبية بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
ويساعد هذا النموذج اللغوي الضخم متعدد الوسائط الأطباءَ في تشخيص الأشعة الطبية بسرعة ودقة عاليتين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تدريبه على صور طبية مختلفة مثل الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي.
وأوضح رئيس الفريق العلمي في “سدايا” الدكتور أحمد السنان، أنه تم تصميم MiniGPT-Med بطريقة تُتيح للمستخدم إدخال صور طبية إليه وإجراء عدد من المهام، منها: توليد التقارير الطبية، والإجابة عن الأسئلة البصرية الطبية، والتحديد الوصفي للأمراض، واكتشاف موقع المرض، والتعرف على الأمراض، والوصف الطبي المستند.
وبيّن الدكتور السنان الذي عمل على إنشاء النموذج، أن MiniGPT-Med آلي عمل عليه متخصصون من سدايا ومن كاوست، يحقق أداءً متطورًا في إنشاء التقارير الطبية أعلى من أفضل نموذج سابق بمعدل 19%، ويُعَدّ واجهة عامة لتشخيص الأشعة، مما يعزز كفاءة التشخيص عبر مجموعة واسعة من تطبيقات التصوير الطبي. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أفاد رئيس الفريق البحثي في كاوست البروفيسور محمد الحسيني بأن النموذج قادر على أداء مهام مثل إنشاء التقارير الطبية، والإجابة على الأسئلة المرئية (VQA)، وتحديد المرض ضمن الصور الطبية، فيما تعمل المعالجة المتكاملة للبيانات السريرية الصورية والنصية على تحسين دقة التشخيص، وإنشاء التقارير الطبية، ومعايير VQA، مما يسهم في تطوير أداء ممارسة الأشعة.
وشارك بالعمل على هذا المشروع مجموعة من مهندسات الذكاء الاصطناعي، أبرزهن رنيم الناجم وأسماء الخالدي وليان العبداللطيف وروان اليحيى، ما يعكس دور العنصر النسائي بالتطور التقني المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تشكل المهندسات النساء ما يزيد عن نصف مجمل مهندسي الذكاء بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.