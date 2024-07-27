الهلال يحدد موعد رحيل ميشايل

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تطور جديد في ملف مستقبل اللاعب ميشايل ديلغادو مع ناديه الهلال، بعدما اقترن اسمه بالعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت شبكة “UOL” البرازيلية أن مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، منح إدارة النادي الضوء الأخضر من أجل رحيل ميشايل.
وأضافت أن الهلال حدد موعد السماح لميشايل بالرحيل، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي خلال الشهر المقبل.
وأوضحت أن مدرب الهلال يفكر في رحيل ميشايل من أجل قيد نيمار في القائمة بدلا منه، والذي يواصل التأهيل للمشاركة مع بداية الموسم الجديد. وفق “سبورت 24”.
وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي يملك عرضا من نادي كروزيرو ولديه مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ نهاية فترة الانتقالات في البرازيل.
وتعاقد الهلال مع ميشايل ديلغادو في يناير 2022، قادما من فلامنجو البرازيلي، وخاض 102 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 20 هدفا وصنع 25 أخرى.