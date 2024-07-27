روداك يخوض مرانه الأول بقميص الاتفاق

خاض حارس مرمى الاتفاق الجديد، الدولي السلوفاكي ماريك روداك، اليوم الجمعة، مرانه الأول مع الفريق، خلال معسكر الفريق في إسبانيا؛ استعداداً للموسم الجديد.
وقبل ساعات، أعلن نادي الاتفاق، تعاقده رسميًا مع الحارس السلوفاكي ماريك روداك حتى عام 2027.
وانتهى عقد الحارس السلوفاكي مع نادي فولهام الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده مع ناديه.
ولعب روداك، صاحب الـ27 عاماً، في صفوف فولهام لمدة 5 مواسم، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 93 مباراة بكل البطولات، تلقت شباكه 91 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة. وفق “سبورت 24”.