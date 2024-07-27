نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > زلزال وسط البحر يبعد 161 كم غرب الليث
27/07/2024   6:56 م

زلزال وسط البحر يبعد 161 كم غرب الليث

+ = -
36

سجلت محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم (السبت) زلزالاً وسط البحر الأحمر يبعد مسافة 161 كم غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة على مقياس ریختر وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كم، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم السبت.

من جانبها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة على مقياس ريختر وتبعد حوالي 197 كم شمال شرق مدينة طوكر السودانية. أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجة وتبعد حوالي 174 كم شمال شرق ذات المدينة. وفق “أخبار 24”.

زلزال وسط البحر يبعد 161 كم غرب الليث

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308416.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com