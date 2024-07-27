زلزال وسط البحر يبعد 161 كم غرب الليث

سجلت محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم (السبت) زلزالاً وسط البحر الأحمر يبعد مسافة 161 كم غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة على مقياس ریختر وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كم، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم السبت.
من جانبها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة على مقياس ريختر وتبعد حوالي 197 كم شمال شرق مدينة طوكر السودانية. أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجة وتبعد حوالي 174 كم شمال شرق ذات المدينة. وفق “أخبار 24”.