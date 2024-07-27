“سدايا” تُدشن مراكز بيانات بقدرات عالية

دشّن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي اليوم (السبت) عددًا من مشاريع التوسعة للبنية التحتية التقنية ومراكز البيانات بمدينة الرياض.
وأوضحت “سدايا” أن هذه المراكز تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتتمتع بقدرة كهربائية تصل إلى 65 كيلوواط لكل كابينة، إضافة إلى تمتعها بأنظمة كهربائية وميكانيكية بكفاءة تشغيلية عالية.
وأضافت أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث ستتمكن من استضافة المشاريع التوسعية، ومبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة، مما يضمن استمرارية استضافة الجهات الحكومية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفعالية وكفاءة أعلى. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن هذه المشاريع جزء من إستراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.