الاتحاد يقترب من حسم صفقة مدافع روما

اقترب نادي الاتحاد، من حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، برغبة من جانب لوران بلان المدير الفني للفريق.
ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق أليسيو مانييري، عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، فإن المدافع الشاب أوليفراس نجم روما الإيطالي يقترب من الانتقال إلى نادي الاتحاد مقابل 4 ملايين يورو.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المفاوضات جارية خلال الفترة الحالية، لحسم صفقة أوليفراس من نادي روما، بعد فتح المفاوضات بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية بشكل جديد، لإتمام الصفقة نهائيا. وفق “أخبار 24”.
وسيكون أوليفراس الصفقة الخامسة للاتحاد في الميركاتو الصيفي هذا الموسم، بعد التعاقد مع الرباعي حسام عوار، ومعاذ فقيهي، وصالح الشهري، وموسى ديابي.