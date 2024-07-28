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جديد المحليات > توظيف 50 ألف ممرض وممرضة خلال 7 سنوات
28/07/2024   4:55 م

توظيف 50 ألف ممرض وممرضة خلال 7 سنوات

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تضاعفت أعداد المواطنين والمواطنات العاملين في مجال التمريض لتصل إلى 90 ألف ممرض وممرضة في عام 2023 مقارنة بـ40 ألفا في 2016.

وكشف برنامج تحول القطاع الصحي أن ذلك تم من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لكليات التمريض الحكومية والخاصة، وإنشاء مسارات لتعليم وتطوير الممرضين، امتدادا لمبادرات وزارة التعليم بالتعاون مع الجامعات.

وتكمن أهمية التشجيع على مهنة التمريض، في دعم القطاع الصحي بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتغطية الاحتياجات التمريضية في التخصصات الحرجة، وتعزيز دور التمريض في الوقوف على صحة المرضى ورعايتهم. وفق “أخبار 24”.

توظيف 50 ألف ممرض وممرضة خلال 7 سنوات

جديد المحليات
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