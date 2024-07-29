ميزة جديدة للإبلاغ عن الحوادث بـ “خرائط غوغل”

أتاحت شركة “غوغل” الأمريكية، لقائدي المركبات من مستخدمي تطبيق “Android Auto” في الهند، ميزة جديدة بخدمة الخرائط تتعلق بالسلامة أثناء القيادة، حيث يمكن الإبلاغ عن حوادث الطرق بكل سهولة ويُسر.
وزوّدت الشركة، وفقاً لموقع “SamMobile” التقني، التطبيق بالقدرة على إرسال تقارير مرورية، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن الحوادث والازدحام، وإغلاق الممرات، والإشغالات الموجودة على الطريق، وأعمال الطرق، والمركبات المتوقفة.
وأضافت أن هناك أكثر من 60 مليون مستخدم لخرائط غوغل في الهند، ويمكنهم جميعًا مساعدة جميع المستفيدين من الخدمة بتزويدهم بتقارير الحوادث، حيث تتوفر هذه الميزة على أنظمة أندرويد، وiOS، وأندرويد أوتو، وآبل كار بلاي. وفق “أخبار 24”.
ولفتت “غوغل” إلى أن الميزة الجديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تجمّع البيانات من سجلات المستخدمين، وتحولها إلى تقارير يمكن الاستفادة منها أثناء القيادة.