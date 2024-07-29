سيدات القادسية يضم يارا الفارس

تعاقد نادي القادسية مع اللاعبة يارا الفارس القادمة من فريق الترجي وذلك لدعم فريق السيدات بالنادي، بعقد يمتد لعامين.
تجيد يارا البالغة من العمر 21 عاماً اللعب في خط الوسط وجناح أيمن وأيسر ومركز المهاجم الصريح.
وقد حملت يارا شارة قيادة فريق الترجي في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، وسجلت 13 هدفاً وقادت الفريق للتأهل لدوري السيدات الممتاز لأول مرة في تاريخه.
بدأت ملامح موهبة الفارس في الظهور في أبريل 2023 حينما نالت جائزة هدافة النسخة الأولى من بطولة الصالات السعودية للسيدات، بعدما ساهمت في وصول الترجي لربع النهائي.
وحققت يارا الفارس العديد من الانجازات، أهمها جائزة أفضل هداف في بطولة السعودية لكرة الصالات للسيدات 2022/2023 ولقب هدافة بطولة السعودية لكرة الصالات للسيدات 2023/2024 وسجلت 4 هاتريك في دوري الدرجة الأولى 2023/2024 وتوجت تألقها في الموسم الماضي بالإنضمام للمنتخب السعودي لكرة الصالات 2024. وفق “سبورت 24”.
وانضمت لمعسكر المنتخب السعودي لكرة الصالات 2024 (سراييفو – البوسنة).
من جانبها أبدت يارا سعادتها بالإنضمام للنادي، وقالت: “سعادتي لا توصف بالإنتقال لكيان كبير بحجم فريق القادسية، واطمح لبذل أقصى مجهود لدي لخدمة الفريق، من خلال ترجمة ذلك في الملعب بالمستوى الذي أتطلع لتقديمه”
يسعى فريق القادسية للسيدات لضم نخبة من اللاعبات المميزات، صاحبات المستويات العالية لمواصلة النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي.