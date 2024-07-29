60 ألف زيارة يومياً للبورصة العقارية

سجلت وزارة العدل، وصول متوسط زيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميا، حيث تسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحَوْكَمة إجراءات التوثيق العقاري.
وتعمل البورصة العقارية على تقديم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
يُشار إلى أن البورصة العقارية تُعد مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
وفق “أخبار 24”.