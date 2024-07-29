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جديد المحليات > “مسكن 2024” تجمُّع عالمي لتعزيز القطاع العقاري
29/07/2024   7:22 ص

“مسكن 2024” تجمُّع عالمي لتعزيز القطاع العقاري

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ترعى وزارة البلديات والإسكان النسخة الثالثة من معرض “مسكن 2024″، الهادف إلى توفير منصة شاملة للمستثمرين والشركات العقارية، وذلك خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر.

ويتيح المعرض، الذي يُقام في فندق الفورسيزونز في العاصمة الرياض، الفرصة لتبادل الأفكار والابتكارات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته.

كما يُوفر المعرض مساحة شاملة يلتقي من خلالها المتخصصون والمهتمون بالشأن العقاري، والباحثون عن فرص استثمارية ومنتجات سكنية تلبي تطلعاتهم، كما سيسهم معرض “مسكن 3” في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المهتمة والفاعلة في القطاع العقاري.

ويشارك في هذا المحفل عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مسرعات أعمال متخصصة.

ويشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها ورش عمل وندوات تخصصية حول سُبل الادخار والتمويل في الشأن العقاري، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، والابتكار في المنتجات السكنية. وفق “أخبار 24”.

“مسكن 2024” تجمُّع عالمي لتعزيز القطاع العقاري

جديد المحليات
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