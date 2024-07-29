الذهب يصعد.. والنفط يرتفع ليقلص خسائره

عادت أسعار النفط للصعود في التعاملات المبكرة صباح اليوم (الاثنين)، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 81.53 دولار للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 0.4% إلى 77.50 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت 1.8 %، بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7%؛ بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلى صعيد المعدن النفيس، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط،
وتتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر يومي 30 و31 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. لكن بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2024. وفق “أخبار 24”.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة). بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2396.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 28.14 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.9% إلى 943.49 دولار. وصعد البلاديوم 1.1% إلى 909.71 دولار.