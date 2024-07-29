المملكة الأولى عالميًا بتصدير التمور

تُعَدّ المملكة الأولى عالميا في قيمة تصدير التمور، حيث بلغت قيمة صادرات التمور أكثر من 1.46 مليار ريال في 2023.
ويبلغ عدد أشجار نخيل التمر بالمملكة اليوم أكثر من 36 مليون نخلة، وتجاوز إنتاج التمور نحو 1.6 مليون طن سنويا، فيما بلغ عدد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة.
وتنتج المملكة أكثر من 300 صنف من التمور وَفْق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، ومن أشهر الأنواع: السكري، والخضري، والبرحي، والصقعي، والعجوة، والخلاص.
وتتضمن الصناعات التحويلية المتعلقة بالنخيل والتمور: المربى، والخل، والعجائن، والمخللات، ومسحوق التمر، وزيت نواة التمر، والفحم الحيوي.
وتحظى المملكة اليوم بأكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويًا، وبحجم صادرات بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم.
وفق “أخبار 24”.