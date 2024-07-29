سوق الأسهم يتراجع بتداولات 6.9 مليار ريال

أغلق السوق السعودي جلسة اليوم (الاثنين)، على هبوط مؤشره الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 12121 نقطة فاقداً 54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال.
وأنهت الأسهم القيادية الرئيسية (أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي)، تداولاتها اليوم على تراجع بنسبة 1 %.
وتصدر سهم بوان، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 4 % عند 47.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 300 ألف سهم.
وتراجع سهم كيان السعودية بنسبة 1 % عند 8.40 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 250.1 مليون ريال في الربع الثاني 2024.
في المقابل، ارتفع سهما أسمنت العربية، والعربية للأنابيب، بنسبة 1 % عند 28.20 ريال، و132 ريالا على التوالي، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2024. وفق “أخبار 24”.
وصعد سهم المملكة القابضة، بنسبة 10 % عند 9.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم.