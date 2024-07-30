القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه الحكم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك المغرب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بدوره عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك محمد السادس، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.