ضبط 5000 لعبة إلكترونية “لا تحمل تصنيفاً عمرياً”

ضبطت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أكثر من 5 آلاف لعبة إلكترونية مُخالِفة، تم إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع، وأحالت المخالفين إلى الجهات المختصة.
وكانت الفرق الرقابية الميدانية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد وقفت على عدد من المستودعات المخالفة التي تمتهن تخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في كلٍ من الرياض وجدة، والدمام.
فيما حددت الهيئة نوع المُخالفة بأنها ألعاب إلكترونية لا تحمل تصنيفاً عُمرياً معتمداً من الهيئة، وتصل القيمة التقديرية للمواد الإعلامية المخالفة إلى مليون ريال.
وكانت هيئة تنظيم الإعلام قد أطلقت عدة حملات رقابية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية، لمكافحة قرصنة وتزوير الألعاب الإلكترونية، ومتابعة الالتزام بالتصانيف العمرية المعتمدة للألعاب الإلكترونية، وتعزيز عمل المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وشددت الهيئة على استمرارها في رقابة الأسواق وإحالة كل من يثبت تورطه في بيع وتوزيع الألعاب المُخالفة إلى الجهات المُختصة.