القادسية يقترب من موهبة بوكاجونيورز

اقترب نادي القادسية من الحصول على خدمات الأرجنتيني ايكا فيرنيانديز لاعب فريق بوكاجونيورز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الموثوق “إيميليانو رادي”، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن القادسية نجح في انهاء صفقة ايكا فيرنانديز مقابل 15 مليون دولار سنويًا.
وساهم اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، في 3 أهداف خلال 20 مباراة مع فريه خلال عام 2024.
ونجح القادسية في التعاقد مع 5 صفقات أجنبية حتى الآن في فترة القيد الصيفية وهم أوبامبيانج والحارس كاستيليس، و نانديز وكينونيس و ناتشو فيرنانديز. وفق “سبورت 24”.
وعاد القادسية للمنافسة في دوري روشن السعودي بالموسم الكروي 2024-2025 بعد عناق دوري “يلو” في الموسم الماضي.