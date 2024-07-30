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رياضة > رسمياً.. مادو من النصر إلى الاتفاق
30/07/2024   10:12 م

رسمياً.. مادو من النصر إلى الاتفاق

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أعلن نادي النصر رسميًا رحيل لاعبه عبدالله مادو، عن صفوف فريق الكرة الأول، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم اللاعب إلى نادي الاتفاق.

ونشر حساب النصر الرسمي عبر منصة “إكس” مقطع فيديو يودع فيه اللاعب معلقاً: “ابنٌ من أبناء أكاديمية النادي الأوفياء يودّعكم، من البراعم بدأ وقائد للفريق الأول يختتم مشـواره، شكرًا عبدالله مادو”. وفق “سبورت 24”.

وكان مادو صاحب الـ 31 عامًا، قد عاد لصفوف النصر نهاية الموسم المنقضي بعد نهاية إعارته لصفوف الاتفاق.

وقاد عبدالله مادو النصر لحصد 4 ألقاب خلال مشواره مع الفريق بعد تصعيده من قطاع الشباب في 2012.

وأعلن حساب نادي الاتفاق بل قليل عن انضمام مادو بشكل رسمي لتمثيل الفريق في الموسم الكروي المقبل.

رسمياً.. مادو من النصر إلى الاتفاق

رياضة
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