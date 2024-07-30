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30/07/2024   10:11 م

إرشادات للحفاظ على الأدوية بالحرارة العالية

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تزيد معدلات تعرض الأدوية للتلف وقلة الفاعلية في ظل درجات الحرارة العالية؛ ما يتطلب اتباع بعض الإرشادات اللازمة لحفظها من الحر من أجل تعزيز قدرتها على تحقيق التأثير العلاجي المطلوب.

وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تحلل الدواء وتغير تركيبته الكيميائية في بعض الأحيان خاصة الإنسولين والمضادات الحيوية السائلة وهو ما قد يجعها غير آمنة.

وتتضمن قائمة الأدوية الأكثر تأثراً المراهم والأقراص والكبسولات وكذلك أدوية الشراب والقطرات وأدوية الإنسولين واللقاحات والمضادات الحيوية، لكن يمكن اتباع بعض الإرشادات وفي مقدمتها الالتزام بالتعليمات المطبوعة على عبوة الدواء، مع تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف وتجنب الأماكن الحارة. وفق “أخبار 24”.

ويتطلب أيضاً استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية بعد تعرضه للحرارة، بالإضافة إلى حفظ الأدوية في الثلاجة التي تحتاج لذلك، مع أهمية الوعي بكيفية التخزين السليم لكل نوع دواء.

إرشادات للحفاظ على الأدوية بالحرارة العالية

طب وتداوي
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