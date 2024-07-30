اختبار دم يكشف الإصابة بسرطان القولون

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار “شيلد” وهو أول اختبار دم لفحص الإصابة بسرطان القولون لدى البالغين.
ونجح اختبار “شيلد” بحسب الدراسات في اكتشاف 83% من حالات الإصابة بالسرطان، لكنه لم يتمكن من اكتشاف سوى عدد محدود للغاية من حالات النمو السرطاني ما قبل الإصابة مقارنةً بتنظير القولون الذي يعد المعيار الذهبي لفحص سرطان القولون.
وواجه الاختبار عدة عوائق منها صعوبة الحصول على إجازة من العمل لعمل الاختبار أو التحضير له الذي يتضمن شرب ملين قوي لإفراغ الأمعاء، كما فشل الاختبار في اكتشاف 17% من حالات السرطان، وهو أداء قريب من أداء الاختبارات التي تعتمد على تحليل البراز.
وأوضحت شركة غاردانت المصنعة للاختبارات أن الاختبار ليس بديلاً عن تنظير القولون، لكنه يوفر نهجاً غير جراحي للفحص عن طريق البحث عن شظايا الحمض النووي التي تفرزها الخلايا السرطانية والنمو ما قبل السرطاني. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الشركة أنها تخطط لإطلاق اختبار “شيلد”، الذي يعتمد على سحب عينة دم بسيطة، في المستقبل القريب، بسعر 895 دولاراً، للبالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عاماً ممن لديهم احتمال إصابة متوسط بسرطان القولون.