تفاصيل الهوية البصرية لملف استضافة مونديال 2034

قدمت المملكة ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بتصميم هوية بصرية يعكس جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، الذي يتألف شعاره من عدة أشرطة ملونة ومزخرفة بشعارات ترمز لرياضة كرة القدم.
وصُممت الأشرطة على شكل الرقم 34، كناية عن عام 2034 الذي تطمح فيه المملكة لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية.
وتحاكي الهوية البصرية شكل خارطة المملكة العربية السعودية، وتحمل في تصميمها خمسة ألوان مختلفة، لتعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة، بما في ذلك اللون البرتقالي الذي يجسّد الكرم والأصالة، واللون الأخضر الذي يعكس جمال الواحات الخضراء، واللون الأحمر المستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولون الخزامى الذي يعكس ألوان زهرة الخزامى، واللون الأصفر الذي يجسد أحلام الشعب السعودي وطموحاته نحو مستقبل مشرق. وفق “سبورت 24”.
ويأتي شعار ملف الترشح -معًا ننمو- مجسدا لمسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة العربية السعودية، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميًا، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة، ويهدف ملف الترشح إلى تطوير اللعبة وتعزيز شعبيتها وانتشارها في المملكة وحول العالم، في ضوء مسيرة التحول الاستثنائية التي تعيشها المملكة وشغف الشعب السعودي الكبير بكرة القدم.