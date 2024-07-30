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رياضة > صفقة جاسوفا في النصر مهددة بالفشل
30/07/2024   10:12 م

صفقة جاسوفا في النصر مهددة بالفشل

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باتت صفقة انضمام ويسلي جاسوفا لاعب كورينثاينز البرازيلي لصفوف نادي النصر في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، مهددة بالفشل.

وحسبما ذكر البرازيلي “برونو أندرادي” عبر حسابه في منصة “إكس”: كورينثيانز تلقى عرضًا بقيمة 25 مليون يورو من النصر، للتعاقد مع المهاجم الشاب ويسلي جاسوفا، لكن الصفقة مهددة بالتعثر والفشل”.

وأضاف: “لم يحسم النادي السعودي الاتفاق مع الوكلاء والوسطاء، ليقترب ابن الـ 19 عامًا من نوتينجهام فورست الإنجليزي بمقابل مالي مماثل لما عرضه النصر”. وفق “سبورت 24”.

وينتاب الغضب غالبية جماهير النصر بعد النتائج المهتزة للفريق في مبارياته الودية بمعسكر البرتغال والتي كان آخرها الخسارة برباعية نظيفة على يد بورتو الأحد الماضي.

صفقة جاسوفا في النصر مهددة بالفشل

رياضة
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