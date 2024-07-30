كييزا يرد على عرض الأهلي

أبدى الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، تحفظه على الانتقال لصفوف نادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلى الرغم من تقديم الأهلي عرضًا يصل إلى 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، إلا أن كييزا يُفضل البقاء في أوروبا.
وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية إن كييزا رفض عرضًا من نادي الأهلي السعودي، ويرغب في الانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. وفق “سبورت 24”.
وأضافت الصحيفة: “كذلك رفض لاعب يوفنتوس عرضًا آخر من نادي بشكتاش التركي”.
الدولي الإيطالي صاحب الـ 26 عامًا ساهم في 128 هدفًا خلال مسيرته مع ناديي فيورنتينا ويوفنتوس.
وحقق الأهلي ثلاثة انتصارات ودية خلال معسكر النمسا قبل خوض الودية الرابعة أمام مواطنه الرياض اليوم الثلاثاء.