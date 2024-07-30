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جديد المحليات > تاسي يغلق متراجعا بـ56 نقطة
30/07/2024   10:15 م

تاسي يغلق متراجعا بـ56 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي الثلاثاء منخفضًا 56.75 نقطة ليقفل عند مستوى 12064 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 279 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والباحة، وأسيج، والمملكة، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لجام للرياضة، ونسيج، وتالكو، وأديس، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وسماسكو، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسماسكو، والراجحي، ومياهنا، ولجام للرياضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وفق “أخبار 24”.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.03 نقطة ليقفل عند مستوى 26672.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

تاسي يغلق متراجعا بـ56 نقطة

جديد المحليات
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