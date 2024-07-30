ارتفاع الطلب على المجوهرات 19% الأسبوع الماضي

ارتفع حجم إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع على المجوهرات بنسبة 18.8%، ليبلغ 209.9 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من 21 – 27 يوليو الجاري.
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه تم إنفاق 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.8%، بينها 1.69 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.65 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.4 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
وبلغ حجم الإنفاق على الأحذية والملابس 647.7 مليون ريال، بزيادة 7.7% عن الفترة السابقة، و321.7 مليون ريال على مواد البناء، و116.1 مليون ريال على التعليم، بزيادة نسبتها 23.4%، و190.9 مليون ريال على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و782.4 مليون ريال على محطات الوقود، و706.3 مليون ريال على الصحة.
وتجاوز الإنفاق على الأثاث 259.3 مليون ريال، بزيادة 7.6%، والفنادق 293.6 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 8.6%، فيما تم إنفاق 65.4 مليون ريال على المنافع العامة، و222.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و96.8 مليون ريال على الاتصالات، بزيادة 8.1%، و706.3 مليون ريال على النقل، فضلًا عن 1.8 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت الرياض قائمة المدن من حيث إجمالي الإنفاق بـ3.7 مليار ريال، تليها جدة بـ1.6 مليار ريال، و534.3 مليون ريال في الدمام، بزيادة نسبتها 4.7%، و461.3 مليون ريال في مكة المكرمة، بزيادة 4.5%، كما تم إنفاق 441.6 مليون ريال في المدينة المنورة، بزيادة 4.9%، و313.2 مليون ريال في الخبر، بزيادة 4.1%، و249.2 مليون ريال في بريدة، بزيادة قدرها 4.5%، و211.7 مليون ريال في أبها، و191.6 مليون ريال في تبوك، و171.3 مليون ريال في حائل، فضلًا عن 3.3 مليار ريال في المدن الأخرى.