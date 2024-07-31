أرباح “سامسونغ” ترتفع 15 مرة بالربع الثاني

ارتفعت أرباح “سامسونغ” الكورية الجنوبية العملاقة 15 مرة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024م، بسبب زيادة الطلب على منتجاتها المُستخدمة في برامج الذكاء الاصطناعي.
ووصلت أرباح “سامسونغ” التشغيلية إلى ما يُقارب الـ11 تريليون وون (7,57 مليار دولار)، مُقارنة بـ670 مليار وون في العام السابق، بحسب بيان نشرته الشركة اليوم (الأربعاء).
وصعدت أرباح “سامسونغ إلكترونيكس” بنسبة 23,4% على أساس سنوي يصل إلى ما يقارب الـ74 مليار وون، وهي الشركة الرئيسية التابعة لمجموعة “سامسونغ”.
وتُعدّ شركة التكنولوجيا العملاقة أحد أكبر منتجي أشباه الموصلات التي تبرز راهناً في الاقتصاد العالمي، وتُستخدَم في مختلف الأدوات، من الأجهزة المنزلية وصولاً إلى الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة.
وارتفع الطلب على المكوّنات المتقدمة المُستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بفضل نجاح برنامج “تشات جي بي تي” ومنتجات أخرى تُعنى بالذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وتُعدّ “سامسونغ” أيضاً أحد المنتجين العالميين القلائل الذين يصنّعون HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي)، المستخدمة بشكل خاص في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ووقّعت “سامسونغ” عقداً بقيمة 6,4 مليار دولار من الولايات المتحدة في أبريل الفائت، لإنتاج رقائق إلكترونية متطورة في تكساس.
وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة “آي دي سي” المتخصصة أنّ “سامسونغ” استعادت في الربع الأول من عام 2024 مكانتها كأهم مورّد للهواتف الذكية، مطيحةً بذلك بمنافستها الأمريكية “آبل”.