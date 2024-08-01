منح دراسية لأبناء الشهداء لاستيعابهم بالمدارس الدولية

أطلقت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية، مبادرة “المنح الدراسية” لأبناء وبنات شهداء الواجب في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ووزارة التعليم.
وأكّد رئيس اللجنة عبدالعزيز الفهد، أن المبادرة تستوعب ما يقارب 2000 طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي والعالمي من مختلف مناطق المملكة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والعالمي وتعزّز تنافسهم لخدمة أبناء الوطن.
وثمّن الفهد التعاون الناجح بين وزارة التعليم وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية؛ مقدماً شكره للمستثمرين وملاك المدارس على مساهمتهم القيمة ودورهم المحوري في تحقيق النجاحات والمشاركة الفعّالة. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أشاد الأمين العام للصندوق طلال المعمر بهذه المبادرة، كونها تأتي ضمن أهداف الصندوق وخططه؛ للاهتمام بأبناء الشهداء في مختلف المجالات، ومنها توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفّزة من خلال تعزيز شراكات الصندوق مع القطاعات الحكومية والأهلية، ومنها قطاع التعليم.