نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > منح دراسية لأبناء الشهداء لاستيعابهم بالمدارس الدولية
01/08/2024   7:39 ص

منح دراسية لأبناء الشهداء لاستيعابهم بالمدارس الدولية

+ = -
46

أطلقت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية، مبادرة “المنح الدراسية” لأبناء وبنات شهداء الواجب في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ووزارة التعليم.

وأكّد رئيس اللجنة عبدالعزيز الفهد، أن المبادرة تستوعب ما يقارب 2000 طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي والعالمي من مختلف مناطق المملكة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والعالمي وتعزّز تنافسهم لخدمة أبناء الوطن.

وثمّن الفهد التعاون الناجح بين وزارة التعليم وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية؛ مقدماً شكره للمستثمرين وملاك المدارس على مساهمتهم القيمة ودورهم المحوري في تحقيق النجاحات والمشاركة الفعّالة. وفق “أخبار 24”.

بدوره، أشاد الأمين العام للصندوق طلال المعمر بهذه المبادرة، كونها تأتي ضمن أهداف الصندوق وخططه؛ للاهتمام بأبناء الشهداء في مختلف المجالات، ومنها توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفّزة من خلال تعزيز شراكات الصندوق مع القطاعات الحكومية والأهلية، ومنها قطاع التعليم.

منح دراسية لأبناء الشهداء لاستيعابهم بالمدارس الدولية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308978.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com