كرنفال تمور بريدة يصدر 35٪ من تمور المملكة

ينطلق اليوم الخميس كرنفال التمور ببريدة، الحدث الاقتصادي الزراعي الأبرز على مستوى العالم، والذي ينتظره كل مهتم بالثمرة الأكثر شهرة في المجالس السعودية.
المهرجان الذي يستمر لمدة 51 يومًا على فترتين صباحية ومسائية، يستقطب كل عام العديد من الجنسيات ليعيشوا تجربة ثقافية واجتماعية مميزة، فيما يتوافد إليه المشترون من كافة مناطق المملكة وحتى من خارجها؛ ليحظوا بحصتهم السنوية من التمور بأنواعها.
ويستعد الهرجان لاستقبال أكثر من ألفي سيارة يوميًا محملة بمئات الأطنان في مدينة التمور ببريدة. ويشارك فيه أكثر من 4300 شاب وفتاة في مختلف المجالات.
ويعرض المزارعون والتجار في الكرنفال الاقتصادي أكثر من 50 صنفًا من أصناف تمور القصيم؛ يأتي في مقدمتها “السكري والبرحي والصقعي”.
كما عرف كرنفال التمور ببريدة، بقوته الشرائية وتسجيله أقوى الإيرادات للمنطقة، حيث يستهدف هذا العام تجاوز إحصائيات العام الماضي، ومواكبة تقدم المملكة في جميع المجالات.
وبلغ في عام 2023 عدد سيارات المزارعين الذي دخل السوق العام الماضي أكثر من 106 آلاف، محملة بأكثر من 38 مليون عبوة، وهو ما يلامس 200 ألف طن، بينما تجاوز زوار الكرنفال العام الماضي 400 ألف زائر. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع المناطق، وتستحوذ منطقة القصيم على 11.2 مليون نخلة، يبلغ إنتاجها أكثر من 528 ألف طن؛ مما يمثل قرابة 35% من إنتاج المملكة من التمور البالغ مليوناً و600 ألف طن.