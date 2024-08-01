اجتماعات سعودية – كورية تعزز الشراكة الاقتصادية

استعرض وزير التجارة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رؤية المملكة 2030 والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وفرص التعاون والشراكة الثنائية وتبادل الخبرات النوعية مع كوريا الجنوبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين، وذلك خلال زيارته لسيئول.
والتقى “القصبي” خلال زيارته لكوريا الجنوبية، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الدكتور بارك سانغ-وو، في اجتماع شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي بن محمد السدحان.
وزار وزير التجارة خلال تواجده في كوريا الجنوبية، مركز الابتكار في شركة (Samsung Electronics) الواقع في مدينة سوان، وكان في استقباله الرئيس العالمي للشؤون العامة سيونغ هي بارك.
كما شارك في منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرف التجارة والصناعة الكورية.
واجتمع “القصبي” مع كبار المديرين التنفيذيين في الشركة الكورية، وتناول فرص التعاون الواعدة، وآفاق المستقبل الجديدة التي أتاحتها رؤية المملكة 2030، وما وفرته من تسهيلات وإصلاحات اقتصادية وتنموية؛ هدفها تحفيز بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع كبرى الشركات الرائدة عالميًّا.
وتضمنت لقاءات وزير التجارة، الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة (SK Telecom) ريو يونغ – سانغ، حيث بحث فرص التعاون التي يمكن أن تسهم بها الشركة في مشروعات المملكة القائمة؛ نظرًا لريادتها العالمية في عدد من المجالات الناشئة والمتقدمة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، كما عُقد لقاء موسع مع القطاع الخاص المشارك في الزيارة، تناول البحث في التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب استعراض المقترحات حول أبرز التسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأعمال.
وكان القصبي التقى بداية زيارة العمل لجمهورية كوريا، التي استمرت لـ 3 أيام، رئيس وزراء جمهورية كوريا الدكتور هان دوك-سو، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك-كيون، ووزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ-جو، ووزير التجارة الدكتور إنكو تشونغ، ورئيس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة (Naver) تشاي سيون – جو.
وضم الوفد السعودي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و100 من أصحاب الأعمال وقياديي كبرى الشركات الوطنية.