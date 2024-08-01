الهلال يفوز على الدحيل القطري

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الدحيل القطري، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في معسكر الفريقين بالنمسا.
ودخل مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس المباراة بتشكيل مكون من محمد العويس، حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، مصعب الجوير، عبد الزيد، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، محمد القحطاني.
وتفوق الهلال خلال الشوط الأول، بعدما سجل هدفين، الأول عن طريق اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة السادسة.
وأضاف محمد القحطاني هدف الهلال الثاني في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت بدلاً من الضائع.
وجاء هدف الدحيل الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب ميشيل أولونجا، في كرة اصطدم فيها ثنائي دفاع الهلال مع الحارس محمد العويس. وفق “سبورت 24”.
وحقق الهلال الفوز أمام الدحيل في خامس مبارياته الودية بمعسكر النمسا، قبل أن يواجه أودينيزي الإيطالي، يوم السبت المقبل الموافق 3 أغسطس.