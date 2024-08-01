المسحل: ملف السعودية يلقى تأييداً من 140 اتحاداً

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 يلقي تأييدًا من 140 اتحادًا محليًا.
وأضاف المسحل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة تقديم المملكة ملف الترشح لاستضافة المونديال: “فيفا سيعلن قراره النهائي بخصوص الملف في الحادي عشر من ديسمبر”.
وأكمل: “الدوري السعودي يضم أكثر من 40 جنسية، ونسعى لصناعة رياضة عالمية، والترشح إحدى نتائج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها”.
واختتم رئيس الاتحاد السعودي تصريحاته مؤكدًا على طموح المملكة لتكون أول بلد يستضيف كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.
وسلّمت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، رسميًّا، ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وتمّ تسليم الملف من خلال وفد رسمي برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم.