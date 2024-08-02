8 آلاف ريال غرامة تحضير الفحم دون ترخيص

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن تحضير الفحم والحطب من بقايا الأخشاب والمخلفات الشجرية، الناتجة عن أعمال التقليم والصيانة، وممارسة أعمال بيعه ونقله وتخزينه دون ترخيص، تستوجب غرامة تصل إلى 8 آلاف ريال؛ وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب لنظام البيئة.
ويعمل المركز على مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها نقلًا وبيعًا وتخزينًا، عبر قيام فِرَق الرقابة التابعة له بالجولات التفتيشية على مواقع الغطاء النباتي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية وغيره.
وتسهم الجولات التفتيشية في ضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب، إضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، عبر إيقاع الغرامات النظامية بحق المخالفين.
كما يسعى المركز إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب. وفق “أخبار 24”.
ويشرف المركز على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.