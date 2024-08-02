إمدادات المملكة النفطية ترفع إنتاج “أوبك” بيوليو

سجّل إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفاعاً خلال شهر يوليو المنصرم، وذلك بفعل انتعاش إمدادات المملكة وزيادات طفيفة في أماكن أخرى؛ مما حد من تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من أعضاء آخرين وتحالف أوبك الأوسع.
وأظهر مسح أجرته وكالة “رويترز” استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بصناعة النفط، أن أوبك ضخت 26.70 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن يونيو 2024.
وخلص المسح إلى أن المملكة قدمت أكبر دفعة للإمدادات الشهر الماضي بواقع 70 ألف برميل يوميًا، مع انتعاش الصادرات مقارنة مع يونيو عندما كانت أقل من المتوقع؛ إذ وصل الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو.
كما بيّن أن نيجيريا سجلت أكبر انخفاض بواقع 30 ألف برميل يومياً، مع تراجع الصادرات على أساس شهري، فيما سجلت ليبيا وإيران والعراق زيادات طفيفة، حيث بلغ إنتاج إيران 3.22 مليون برميل يومياً وهو الأعلى منذ 2018.
وتأتي هذه الزيادة على الرغم من إبقاء تحالف أوبك ، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، على معظم تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2025 لدعم السوق في مواجهة النمو الفاتر للطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مسح رويترز يتتبع الإمدادات في السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن، ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.