أمطار “صيفية” على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم (السبت)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
وأضاف المركز أن الطقس سيستمر حاراً مع بقاء درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة لتقارب 47 درجة، فيما تسجل الدمام 46 درجة، وحفر الباطن 43 درجة ووادي الدواسر 44 درجة ومكة المكرمة 38 درجة والرياض 43 درجة وبريدة 42 درجة، وتبوك 38 وأبها 24 درجة والطائف 29 درجة. وفق “أخبار 24”.