النفط بأدنى مستوياته منذ 8 أشهر

هبطت أسعار النفط اليوم (السبت)، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير متأثرة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، علاوة على بيانات اقتصادية صينية زادت من الضغوط على الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار أو 3.41 % إلى 76.81 دولار للبرميل عند التسوية، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.79 دولار أو 3.66 % إلى 73.52 دولار للبرميل.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 %، مما يشير إلى ركود محتمل كما شهدت الصين تراجع نشاط التصنيع وضعف نشاط الصناعات التحويلية مما خفض الأسعار بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل.
كما سجلت بورصات لندن انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوى لها في عامين، نتيجة لضعف الطلب في الصين والهند. وفق “أخبار 24”.
فيما أبقى اجتماع لوزراء من دول أوبك الخميس سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع تدريجيا عن جزء من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر، كما يراقب مستثمرو النفط التطورات في الشرق الأوسط.