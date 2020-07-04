ما هي أعراض الإجهاد الحراري وكيفية إسعاف مصابيه؟

حذّرت هيئة الهلال الأحمر من إصابة المواطنين بالإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأوضحت أن الإجهاد الحراري تصاحبه مجموعة من الأعراض الواضحة، وهي صداع ودوخة وإعياء، بالإضافة إلى شعور بالغثيان وقيء، كما يعاني المصاب رطوبة في الجلد وزيادة التعرق وتقلصات بعضلات الجسم وسرعة التنفس وضعف ضربات القلب وسرعتها.
وأشارت إلى أن أهم خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري هي الانتقال إلى مكان بارد وخلع ملابسه الخارجية ورش الماء البارد عليه، مع إعطائه كميات كبيرة من السوائل وتقليل نسب ملح الطعام إذا كان واعيًا، ويُفضل أن يستلقي المريض بحيث تكون قدماه في مستوى أعلى من جسمه.
وفي حال عدم تحسن المصاب، يُنصح بطلب الإسعاف للتعامل الفوري مع حالات الإجهاد الحراري الصعبة.
وفق “أخبار 24”.