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أخبار محلية > ما الفرق بين العزل والحجر المنزلي؟ .. الصحة تُجيب
05/07/2020   5:43 م

ما الفرق بين العزل والحجر المنزلي؟ .. الصحة تُجيب

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله العسيري الفرق بين بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي.

وقال خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا أن العزل لمن لديه أعراض ومدته ١٠أيام، والحجر للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض ومدته ١٤ يوما.

وأضاف أن العزل الاشتراطات فيه أكثر كون الشخص لديه أعراض وقابلية نقله العدوى للآخرين أعلى من الذي ليست لديه أعراض، عكس الحجر قابلية العدوى أقل.

وأشار إلى أن الفحص المخبري لا يؤثر على المدة التي يقضيها المعزول أو المحجور، لأنه حتى لو كانت النتيجة سلبية، على الشخص أن يستكمل المدة المحددة له.

وفق “أخبار 24”.

ما الفرق بين العزل والحجر المنزلي؟ .. الصحة تُجيب

أخبار محلية
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