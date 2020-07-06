“التعليم”: إغلاق 4 آلاف حساب مخالف لقرار حوكمة الحسابات المرتبطة بالوزارة على مواقع التواصل

قالت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، إنها أغلقت أكثر من 4 آلاف حساب مرتبط بالوزارة ومخالف لقرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل.
وأوضحت أن هذه الحسابات كانت تعمل بلا حوكمة وتشكّل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة وعلى علاقتها بالجمهور.
وأضافت أن تلك الحسابات كانت تدار كذلك بطريقة غير منظّمة، مشيرة إلى أن معظمها كانت في “تويتر”، بواقع 3147 حساباً، و721 حساباً في “سناب شات”، و927 حساباً في “إنستغرام”.
وأفادت الوزارة بأنها أعادت ترميز 76 ألف حساب ووحّدت هويتها، مؤكدة استمرارها في ضبط الحسابات المرتبطة بالوزارة وتجويدها.
بعد مرور أكثر من شهر على قرار #وزير_التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات؛ تم إغلاق 4795 حساباً، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 مليون حساب غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب. pic.twitter.com/tyKDfIes0Z
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.