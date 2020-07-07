محافظ الخرج يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١١/١٦هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض د /أحمد بن محمد الخريصي يرافقة المساعد للشؤون الاسعافية أ/ طلال العنزي والمساعد للشؤون المالية والإدارية أ/ سعد العقيل و إدارة المشاريع والصيانة م / خالد العليوي ومدير مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالخرج أ/ هادي الدوسري .
في بداية اللقاء رحب بهم سعادة المحافظ وأشاد بالجهود التي تقدمها مراكز الهلال الاحمر بالمحافظة والحاجة لفتح عدداً من المراكز لتواكب توسع المحافظة وتحقق تطلعات الهيئة .
وبعد ذلك استمع من مدير فرع الرياض إلى شرح عن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الإسعافية بالمحافظة
وأشاد المحافظ بالتكامل المتحقق مع الجهات لتحقيق أهداف هيئة الهلال الأحمر السعودي ، والحاجة في تقديم الخدمة على وجه السرعة ، ولتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية.
وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ومرافقيه الشكر والتقدير لسعادة المحافظ على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته ، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة.