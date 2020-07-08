“الظفيري”: وقعنا مع 5 نجوم بارزين.. وهذا هدفنا الأساسي

قال المدير العام لشركة F16 للتعاقدات والخدمات الرياضية، جراح الظفيري، إنه تم التعاقد مع 5 لاعبين محليين بارزين.
وأضاف، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، أن هدف الشركة ليس انتقال أو تجديد عقود اللاعبين مع أنديتهم، إنما إيجاد بيئة مناسبة ومريحة للاعب حتى يستطيع الظهور بأفضل مستوى.
وأوضح “الظفيري”: “هدف الشركة هو توفير بيئة مناسبة ومريحة للاعبين، وأطلقنا أخيراً العديد من الخدمات التي تصب في مصلحة اللاعبين، ويأتي في مقدمتها التأمين الطبي لعائلاتهم وتوفير حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى خدمة الاستثمار المالي”.
وأشار: “نرتبط مع محامين دوليين من أجل حماية عقود اللاعبين، إضافة إلى عقود الرعاية من الشركات الرياضية، مثل نايك وأديداس في سبيل أهداف إعلانية وخلافه”.
وأكد أن الشركة تستثمر 50 في المائة من عقود اللاعب، قائلاً: “نجحنا في التوقيع مؤخراً مع أبرز خمسة لاعبين من المملكة، وهم عبدالإله العمري مدافع النصر، عبدالله الحسون وعبدالرحمن غريب لاعبا الأهلي، وحسين العيسى وسط العدالة، وسامي الخيبري مدافع الفيحاء”.