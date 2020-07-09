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أخبار محلية > “التعليم” تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال في 8 مناطق
09/07/2020   11:29 م

“التعليم” تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال في 8 مناطق

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أعلنت وزارة التعليم أنها ستتسلم خلال شهر يوليو الجاري 21 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات، بقدرة استيعابية تجاوزت 13 ألف طالب وطالبةً، وبتكلفة 209 مليون ريال.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي ضمن أولويات الوزارة بالاهتمام بالمشاريع المدرسية، وتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، ووضع خطة زمنية واضحة لتسلم المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

وأشارت إلى أنّ المباني المدرسية والتعليمية الجديدة مطابقة لمعايير الجودة، لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع، وتطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة، وفك الاختناق، وفصل المراحل، ومعالجة المشاريع المتعثرة. وفق “أخبار 24”.

وبينت الوزارة، في بيان لها اليوم (الخميس)، أن هذه المشاريع في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، نجران.

“التعليم” تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال في 8 مناطق

أخبار محلية
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