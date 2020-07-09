نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير التعليم يوجه بإنشاء استوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم
09/07/2020   11:30 م

وزير التعليم يوجه بإنشاء استوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

+ = -
950

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإنشاء استوديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع محاكم المملكة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمّن توجيه الوزير أن تشتمل الاستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن قاعات الترافع الافتراضية شهدت منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

وزير التعليم يوجه بإنشاء استوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.