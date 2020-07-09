وزير التعليم يوجه بإنشاء استوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإنشاء استوديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع محاكم المملكة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمّن توجيه الوزير أن تشتمل الاستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن قاعات الترافع الافتراضية شهدت منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.