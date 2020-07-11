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أخبار محلية > “تقويم التعليم” تكشف خطوات تدقيق الاختبار التحصيلي والمخالفات التي استدعت إلغاءه لبعض الطلاب
11/07/2020   11:32 م

“تقويم التعليم” تكشف خطوات تدقيق الاختبار التحصيلي والمخالفات التي استدعت إلغاءه لبعض الطلاب

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن عملية التدقيق في نتائج الاختبار التحصيلي، التي أُعلنت اليوم (السبت)، مرت بالعديد من الخطوات.

وبينت أن الخطوات تمثلت في تقرير الذكاء الاصطناعي للقراءات الحساسة للحركة الطبيعية وغير الطبيعية، والمراجعة البشرية للتأكد من جودة الحساسية ومستواها، وتدقيق المخالفات من المدققين ومن بعدهم المشرفين، ومن ثم لجنة مراجعة النظر واتخاذ القرار المناسب وفق اللائحة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن المخالفات التي استدعت إلغاء الاختبار لبعض الطلاب جاءت على النحو التالي:

  • – استخدام الجوالات لغرض الغش بالاتصال أو التصوير أو المراسلة.
  • – وجود شخص آخر مع المختبر في الغرفة يقوم بمساعدته حتى ولو لم يظهر أمام الكاميرا.
  • – إغلاق الكاميرا أثناء الاختبار تعمدا.
  • -عدم ظهور صورة وجه المختبر طيلة فترة الاختبار.
  • -استخدام وسائل ممنوعة مثل الكتابة على أوراق خارجية.
  • – ربط شاشتين لعرض الاختبار.

  • -التأكد من غش المختبر بأي وسيلة كانت.

“تقويم التعليم” تكشف خطوات تدقيق الاختبار التحصيلي والمخالفات التي استدعت إلغاءه لبعض الطلاب

أخبار محلية
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