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أخبار محلية > “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل للدراسة والعمل في 6 ‏تخصصات
14/07/2020   1:53 م

“التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل للدراسة والعمل في 6 ‏تخصصات

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، فتح باب التسجيل للمواطنين ‏لدراسة الدبلوم والعمل في شبكة الخطوط الحديدية “سار”، على أن يتم ‏غلق باب التقديم يوم 23 يوليو الجاري

وأشار إلى أن تخصصات الدراسة تشمل: صيانة المحركات، وقيادة ‏القطار، وصيانة السكك، وصيانة الإشارات والاتصالات، ومركز مراقبة ‏التشغيل، ومراقبة العمليات المتنقلة.

وحدد المعهد شروط القبول، بالحصول على الثانوية العامة (علمي) بمعدل ‏لا يقل عن 80%، ولا تقل درجة اختبار القياس عن 70%، ويتراوح عمر ‏المتقدم بين (18- 23) عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًا. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن التوظيف سيكون مباشرة عقب اجتياز مرحلة القبول الطبي ‏والشخصي، وسيحصل مَن وقع عليهم الاختيار على جميع مزايا ‏الموظف، بما في ذلك استلام راتب شهري يقدر بـ 2000 ريال خلال فترة ‏التدريب في السنة الأولى، ترتفع لـ3000 ريال في السنة الثانية.

“التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل للدراسة والعمل في 6 ‏تخصصات

أخبار محلية
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