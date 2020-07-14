“التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل للدراسة والعمل في 6 ‏تخصصات

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، فتح باب التسجيل للمواطنين لدراسة الدبلوم والعمل في شبكة الخطوط الحديدية “سار”، على أن يتم غلق باب التقديم يوم 23 يوليو الجاري
وأشار إلى أن تخصصات الدراسة تشمل: صيانة المحركات، وقيادة القطار، وصيانة السكك، وصيانة الإشارات والاتصالات، ومركز مراقبة التشغيل، ومراقبة العمليات المتنقلة.
وحدد المعهد شروط القبول، بالحصول على الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، ولا تقل درجة اختبار القياس عن 70%، ويتراوح عمر المتقدم بين (18- 23) عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًا. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن التوظيف سيكون مباشرة عقب اجتياز مرحلة القبول الطبي والشخصي، وسيحصل مَن وقع عليهم الاختيار على جميع مزايا الموظف، بما في ذلك استلام راتب شهري يقدر بـ 2000 ريال خلال فترة التدريب في السنة الأولى، ترتفع لـ3000 ريال في السنة الثانية.