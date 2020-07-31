بالفيديو.. طاقم طبي يحتفل بتعافي حالة حرجة من مصابي “كورونا”

احتفل الطاقم الطبي في أحد المستشفيات بتعافي حالة حرجة لمصاب مُسن من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وودّعوه بحفاوة أثناء خروجه على كرسي متحرك.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” المتعافي وقد ظهر السرور على محياه ورفع يديه يرد تحية الطاقم الطبي الذي اصطف على جانبي الردهة يصفق له ويهنئه بتمام الشفاء، حتى خروجه من المستشفى.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة عن تعافي 4460 حالة من مصابي كورونا ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمملكة 235658 حالة.
فيديو | طاقم طبي يحتفل بتعافي حالة حرجة من #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/kEB9QTGC0t
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.