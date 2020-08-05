بعد حـادث بيروت.. تعرّف على حـوادث تاريخية مدمرة بسبب “نترات الأمونيوم”

أعلن مسؤولون لبنانيون أن تفجير مرفأ بيروت المدمر – الذي أسقط 100 قتيل وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة – قد يكون سببه انفجار مادة نترات الأمونيوم التي تُقدر بنحو 2750 طنًا.
وتُعد هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة تفجيرات نتجت عن تلك المادة (نترات الأمونيوم). وهذه أبرز الحـوادث التي انفجرت فيها تلك المادة وتسببت بأضرار بشرية ومادية:
الانفجار الكبير 1916
اشتعلت النيران في بعض الأكياس الفارغة في مبنى في لندن، إلا أنه تصادف قربها من شركة تعمل على تعبئة المتفجرات في القنابل والقذائف. حيث اشتعل 15 طنا من مادة “تي إن تي” و150 طنا من نترات الأمونيوم وقُـتل 116 شخصا، منهم فرقة الإطفاء بأكملها. ودُفن الضحايا في مقبرة جماعية.
انفجار مورجان ديبوت 1918
في 4 أكتوبر 1918 – إبان الحرب العالمية الأولى – انفجرت 32 ألف قذيفة صُنعت من نترات الأمونيوم في مصنع جيليسبيل شيل في سايرفيل، نيوجيرسي الأمريكية، ما أدى إلى تناثر الحطام، وآلاف القذائف على مسافة 1.25 ميل من المصنع، وقُـتل ما لا يقل عن 100 شخص في حرائق وانفجارات استمرت 3 أيام.
انفجار أوباو 1921
خزنت صومعة ألمانية 4500 طن من الأسمدة، وهي مزيج من نترات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم، وحدث الانفجار عام 1921 ليدمر مئات المنازل ويقتل 561 شخصًا، حيث تبين أن جمع المادتين معا كان سبب الكارثة، وما قلل من الخسائر أن 450 طنا فقط هي التي انفجرت من 4500 طن.
شركة نيكسون لأعمال النتروجين 1924
أنتجت الشركة نوعا من البلاستيك قابلا للاشتعال، وأجّرت أحد مبانيها لشركة “آمونيت” لتفكيك قذائف المدفعية واستخدام محتوياتها كسماد، وتم تخزين أكثر من مليون جالون من نترات الأمونيوم على بعد 300 قدم من مواد سريعة الاشتعال، فحدث الانفجار الذي وصل مداه إلى 20 ميلا وقُـتل 18 شخصًا، وفقد اثنان، وأصيب 100 آخرون.
كارثة تكساس سيتي 1947
قُتل ما يقرب من 600 شخص وأصيب الآلاف عندما انفجرت سفينة شحن محملة بـ 2.3 ألف طن من نترات الأمونيوم في مدينة تكساس الأمريكية في 16 أبريل 1947، وكان الانفجار الأول قويًا جدًا، حتى إنه سجل زلزالًا في دنفر، على بعد 900 ميل، كما تسبب في تفجير منشأة مونسانتو لتخزين المواد الكيميائية، ما أسفر عن مقـتل 234 من بين 574 عاملاً.
مدينة بريست بفرنسا
في عام 1947، اهتزت مدينة بريست الفرنسية بسبب انفجار سفينة الشحن النرويجية “أوشيان ليبرتي” التي كانت تحمل 3 آلاف طن من نترات الأمونيوم، والتي أسفرت عن مقتـل 22 شخصا وأصابت 500. وفق “أخبار 24”.
انفجار روزبورج 1959
تسبب سائق شاحنة يدعى جورج روثرفورد في تفجير مدمر وسط مدينة روزبورج، بولاية أوريجون الأمريكية في 6 أغسطس 1959، عندما ترك شاحنته وبها 2 طن من الديناميت و4.5 طن من نترات الأمونيوم في الشارع، فانفجرت ليلا بسبب حريق شب بالقرب منها، ودمرت عددا كبيرا من المباني وقتلت 14 شخصًا. ونجا السائق الذي قضى ليلته بعيدا.
مدينة تولوز بفرنسا
انفجر حوالي 300 طن من نترات الأمونيوم فجأة في مخرن بمصنع “إي زد إف” الكيميائي، في الضواحي الجنوبية لمدينة تولوز الفرنسية، وتسبب في مقتـل 31 شخصا، وسُمع دوي الانفجار على بعد مسافة حوالي 80 كيلومترا حول المدينة، وذلك في 21 سبتمبر 2001.