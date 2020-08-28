على متنها 450 سائحاً.. انطلاق أول رحلات سفينة “الكروز” من ميناء الملك عبدالله برابغ

انطلقت أول رحلات سفن “الكروز” السياحية سفينة “سيلفر سبيريت” وعلى متنها “450” سائحاً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، متجهة إلى الرأس الأبيض.
وتعد الرحلة السياحية التي غادرت ميناء رابغ مساء أمس (الخميس) عبر سفينة “سيلفر سبيريت”، تجربة استثنائية، وتأتي ضمن فعاليات وبرامج موسم صيف السعودية “تنفس”.
وأوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية غسان خان، أن رحلات “الكروز” انطلقت بـ 450 سائحاً بواقع 75% من طاقتها التشغيلية التي تصل إلى 608 ركابٍ، وذلك تحقيقاً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا بتوفير مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح.وفق “أخبار 24”.