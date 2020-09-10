نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > تعليم الخرج يحث أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي
10/09/2020   11:52 م

تعليم الخرج يحث أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

+ = -
807

دعت إدارة التعليم بمحافظة الخرج أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة إلى تسجيل أبنائهم المحتاجين للنقل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الحالي 1442هـ.

وطالبت الإدارة، في تعميم أصدره مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي، جميع برامج ومراكز التربية الخاصة ومدارس التعليم العام والأهلي بمتابعة الأمر بشكل عاجل لضمان تقديم خدمة النقل المدرسي لطلاب التربية الخاصة من اليوم الأول لاستئناف الدراسة حضورياً.

وأشار التعميم إلى أن قائمة الطلاب ذوي الإعاقة المتوفر لهم خدمة النقل تشمل جميع طلاب برامج ذوي الإعاقة في المحافظة (الصم، ضعاف السمع، التربية الفكرية، التوحد، تعدد العوق، العوق البصري، يسير التعليمي)، وكذلك الطلاب المدموجين كلياً مع التعليم العام وتم تصنيفهم على أنهم من ذوي الإعاقة الحركية.

تعليم الخرج يحث أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111081.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.