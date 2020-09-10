تعليم الخرج يحث أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

دعت إدارة التعليم بمحافظة الخرج أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة إلى تسجيل أبنائهم المحتاجين للنقل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الحالي 1442هـ.
وطالبت الإدارة، في تعميم أصدره مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي، جميع برامج ومراكز التربية الخاصة ومدارس التعليم العام والأهلي بمتابعة الأمر بشكل عاجل لضمان تقديم خدمة النقل المدرسي لطلاب التربية الخاصة من اليوم الأول لاستئناف الدراسة حضورياً.
وأشار التعميم إلى أن قائمة الطلاب ذوي الإعاقة المتوفر لهم خدمة النقل تشمل جميع طلاب برامج ذوي الإعاقة في المحافظة (الصم، ضعاف السمع، التربية الفكرية، التوحد، تعدد العوق، العوق البصري، يسير التعليمي)، وكذلك الطلاب المدموجين كلياً مع التعليم العام وتم تصنيفهم على أنهم من ذوي الإعاقة الحركية.